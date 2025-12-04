«Rubata auto in zona Belvedere, aiutateci a ritrovarla»

TERMOLI. Un furto che colpisce non solo una persona, ma un’intera comunità. Nel pomeriggio di mercoledì 3 dicembre 2025, nella zona Belvedere di Termoli, nei pressi del muraglione che si affaccia sul porto, è stata rubata una Hyundai nera, targata FE 715 YP.

A lanciare l’appello è Nicole Mancini, membro del gruppo Donne&Mamme del Basso Molise, che ha condiviso la foto dell’auto e chiesto aiuto a chiunque abbia visto qualcosa o sappia segnalare la presenza di telecamere in zona.

«La speranza è l’ultima a morire», scrive Nicole, affidandosi alla rete di solidarietà che da dieci anni sostiene il territorio.

Il furto, avvenuto in pieno giorno in un’area frequentata e panoramica, solleva interrogativi sulla sicurezza urbana e sulla necessità di controlli più capillari. Il gruppo invita chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti, anche in forma riservata: ogni dettaglio può fare la differenza.

L’auto è pulita, ben riconoscibile, e potrebbe essere stata notata da residenti, passanti o automobilisti in transito.

In un momento in cui la fiducia si costruisce anche attraverso piccoli gesti, questo appello diventa un’occasione per dimostrare che Termoli non si gira dall’altra parte.

EB