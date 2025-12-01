Scontro in via delle Acacie, disagi alla circolazione

TERMOLI. Disagi al traffico nella serata di oggi, poco prima delle 17, in via delle Acacie, all’incrocio con via dei Lecci. Un’autovettura ha svoltato a destra, provenendo da Sud, l’auto che la seguiva non ha calcolato bene la distanza e allargandosi si è scontrata con un’altra che proveniva dalla direzione opposta.

Per fortuna, non ci sono state conseguenze per le persone che si trovavano in macchina, ma la circolazione è stata interrotta per permettere i rilievi e i soccorsi ai due mezzi, fino all’arrivo del carro attrezzi.

Sul posto, due pattuglie della Polizia municipale di Termoli, con gli agenti chiamati a disciplinare la circolazione.

EB