Scontro sulla statale 16 a Cerignola: un morto

CERIGNOLA. Un grave incidente stradale ha causato la temporanea chiusura della corsia in direzione Bari della strada statale 16 “Adriatica”, al km 715,900, a Cerignola.

Il sinistro ha coinvolto un autoarticolato e ha purtroppo provocato la morte di una persona.

Sul posto sono intervenute le squadre di Anas e le forze dell’ordine, impegnate a gestire il traffico e a ripristinare la viabilità in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Anas ricorda a tutti gli automobilisti l’importanza della guida responsabile: “Guida e basta! No distrazioni, no alcol, no droga”. Per informazioni in tempo reale sul traffico è disponibile l’app gratuita “VAI”, mentre il servizio clienti “Pronto Anas” risponde al numero verde 800.841.148.