Scontro tra Apricena e Poggio Imperiale: muore una giovane donna

APRICENA. Un tragico incidente stradale si è verificato oggi, venerdì 12 dicembre, intorno alle 14, lungo la Provinciale 38. Nel violento impatto tra un’auto e un mezzo pesante ha perso la vita una giovane donna che viaggiava a bordo di una utilitaria: nulla hanno potuto i soccorsi, la vittima è deceduta sul colpo. Le cause del sinistro restano da accertare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi, i vigili del fuoco e gli operatori del 118 con più ambulanze, impegnati nelle operazioni di emergenza e messa in sicurezza della zona.

EB