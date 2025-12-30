Si sente male al mercatino, lo soccorre il 118 da Larino e affiorano momenti di tensione tra la gente

TERMOLI. Momenti di tensione al mercatino settimanale del martedì poco prima della chiusura, poiché a causa di un malore che ha colto un signore, che era in compagnia della figlia, l’ambulanza del 118 Molise, per emergenze concomitanti, è intervenuta con la postazione di Larino e la Croce di San Gerardo.

Per fortuna, l’uomo era ancora cosciente ed è stato soccorso dalle persone che si trovavano nei dintorni, proprio coloro che all’arrivo dell’ambulanza hanno avuto da ridire sui tempi di attesa, necessari per compiere il tragitto da Larino a Termoli, per poi trasferire la persona che aveva bisogno di cure mediche e sottoporsi ad accertamenti al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.