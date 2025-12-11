Sospetta fuga di gas in via Madonna delle Grazie

TERMOLI. Tra gli interventi più frequenti compiuti dai Vigili del fuoco, nel corso dei turni che si avvicendano senza sosta, vi sono chiaramente le fughe di gas (oltre ad ascensori bloccati e aperture porte).

Nel solo 2025, fino alla festività di Santa Barbara, in cui è stato reso noto il consuntivo dei primi 11 mesi dell’anno, ne erano stati necessari 50, ebbene, un’altra è quella che stamani ha visto la squadra in turno del 115 recarsi in via Madonna delle Grazie, proprio per il pericolo derivante da una sospetta fuga di gas.

Per fortuna dei residenti, la situazione era sotto controllo. L’arrivo della stagione più fredda e inevitabile accensione dei caloriferi mette sotto pressione tubature che scontano l’usura del tempo, per questo controlli e prevenzione mai dovrebbero mancare, non solo per le caldaie murali, ma anche per le condotte.

EB