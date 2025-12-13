Sottrae 2.500 euro a una coppia di anziani, arrestato

CAMPOBASSO. Nella mattinata del 12 dicembre, la Polizia di Stato di Campobasso ha arrestato un giovane della provincia di Caserta accusato di truffa ai danni di due persone anziane.

Durante normali controlli nel centro cittadino, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato una Fiat Panda con targa danneggiata, proveniente da fuori regione, il cui conducente appariva sospetto: continuava a fermarsi per controllare il telefono e sembrava disorientato nei pressi della città.

Il comportamento ha spinto gli investigatori a seguirlo attentamente. Poco dopo, il giovane è stato visto uscire con fare circospetto dall’abitazione di una coppia di anziani nel centro storico. A quel punto la Squadra Mobile ha deciso di sottoporlo a controllo, trovando all’interno di un borsello 2.500 euro in contanti.

La somma corrispondeva a quella che le vittime avevano appena consegnato, dopo essere state contattate al telefono dal truffatore, che si era spacciato per il loro nipote. Con la scusa di trovarsi in difficoltà legali e rischiare l’arresto, il giovane aveva convinto gli anziani a consegnare il denaro a un complice.

Le vittime, già in passato cadute in episodi simili, hanno riconosciuto l’uomo come la stessa persona a cui avevano appena dato i contanti, pari alle pensioni e alle tredicesime appena riscosse.

Il giovane è stato arrestato in flagranza per truffa aggravata e, su disposizione del PM della Procura di Campobasso, trasferito alla casa circondariale della città.

L’operazione evidenzia come i truffatori tendano a colpire persone anziane e sole, spesso conosciute per abitudini e nomi dei familiari. La Polizia di Stato invita a mantenere alta l’attenzione e a segnalare ogni comportamento sospetto ai numeri di emergenza, ricordando che nessuna richiesta di denaro può arrivare legittimamente da appartenenti alle forze dell’ordine.