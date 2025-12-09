Spacciatore di cocaina arrestato dai Carabinieri

TERMOLI. Un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ha portato i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Termoli ad arrestare un cinquantenne originario della provincia di Foggia, sorpreso in violazione dell’art. 73 del DPR 309/1990.

L’uomo, fermato durante un controllo di routine, è stato trovato in possesso di circa 56 grammi di cocaina suddivisa in 60 dosi già confezionate e pronte per la cessione. Nel corso della perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto anche oltre 300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Ristretto presso la casa circondariale di Larino su disposizione della Procura della Repubblica, il cinquantenne è comparso successivamente davanti al gip del Tribunale di Larino, che ha convalidato l’arresto, applicando nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’operazione conferma la costante attenzione dell’Arma nel presidio del territorio termolese e nel contrasto ai fenomeni legati alla diffusione degli stupefacenti, con un’attività investigativa e preventiva che continua a rappresentare un punto fermo per la sicurezza della comunità.

EB