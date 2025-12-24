Tamponamento in viale Trieste, 54enne trasportato in ospedale

TERMOLI. Tamponamento nel tardo pomeriggio di oggi in viale Trieste, a Termoli, dove un’auto e un furgoncino sono rimasti coinvolti in un impatto che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. L’autista del furgoncino, 54 anni, residente a Campomarino, è stato trasferito ial pronto soccorso dell’ospedale «San Timoteo» per accertamenti e per le contusioni riportate nello scontro.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 Molise insieme ai volontari della Misericordia, che hanno provveduto a stabilizzare il ferito e a trasportarlo con l’ambulanza. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del tamponamento e disciplinare la viabilità.

EB