Tenta rapina in gioielleria, arrestato dai Carabinieri

TERMOLI. Ha tentato di consumare una rapina in una gioielleria del centro, sul Corso Nazionale, quella di Martino Group.

Un uomo ha agito da solo, a volto scoperto. E’ entrato nell’attività commerciale e aveva in mano una busta, nella quale millantava di aver un’arma, ma è stato messo in fuga dallo stesso titolare, senza riuscire a prendere nulla. Nel tentativo di dileguarsi, è stato braccato dalle forze dell’ordine, intervenute con Carabinieri e Polizia. Il rapinatore è stato acciuffato dal 112 in corso Umberto, mentre provava a far perdere le sue tracce, dopo aver portato via dei preziosi, rifugiandosi in un bar della zona.

Militari dell’Arma e agenti stanno acquisendo testimonianze e visionando le telecamere di videosorveglianza nell’oreficeria che ha subito questo tentativo.

Il malvivente è stato portato alla caserma dei Carabinieri di via Brasile, a disposizione della magistratura.

EB