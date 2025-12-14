Tentata rapina in gioielleria, l’autore denunciato a piede libero

TERMOLI. Denunciato a piede libero “l’aspirante” rapinatore, fermato ieri mattina, in centro a Termoli, dai Carabinieri della compagnia di Termoli, dopo il colpo tentato e fallito alla gioielleria di Martino Group sul Corso Nazionale, in cui era entrato millantando di avere un’arma e intimando di consegnargli i preziosi in esposizione, ma la reazione del gioielliere ne ha sventato ogni proposito.

Si tratta di uomo della provincia di Foggia, messo in fuga dal titolare dell’oreficeria, poi rintracciato in un locale di Corso Umberto, dove aveva provato a mischiarsi tra gli avventori.

Tuttavia, l’aver agito a volto scoperto ha messo facilmente le forze dell’ordine sulle sue tracce, con l’intervento immediato dei militari dell’Arma e degli agenti del commissariato, giunti a supporto.

Portato in caserma, in via Brasile, per l’identificazione, su disposizione della Procura, è stato denunciato a piede libero e rilasciato.

EB