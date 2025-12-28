Trasferimento in ambulanza per padre e figlia all’istituto Spallanzani

TERMOLI. Una corsa contro il tempo nel pomeriggio di oggi, quando alle 16.30 dal pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso parte un’ambulanza con a bordo un anestesista rianimatore, diretta all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

A bordo il 55enne di Pietracatella, Gianni Di Vita e sua figlia, entrambi bisognosi di trasferimento urgente verso il centro specializzato della capitale.

La decisione è maturata nel giro di poche ore in un contesto clinico complesso, valutato dai sanitari del Cardarelli che hanno richiesto l’intervento dell’équipe di trasporto assistito avanzato.

Trasferimento che si è reso necessario considerato il quadro clinico, dopo il tragico decesso della moglie, la 50enne Antonella Di Ielsi, e la figlia 15enne, sempre al Cardarelli, a causa dell’intossicazione alimentare su cui stanno indagando anche Procura e squadra mobile.

EB