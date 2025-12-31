Trasferito d’urgenza: ambulanza scortata dalla Polstrada per superare i semafori della Bifernina

TERMOLI. Trasferito d’urgenza al Cardarelli: ambulanza scortata dalla Stradale per superare i semafori della Bifernina.
Un uomo sulla settantina, residente ad Acquaviva Collecroce, è arrivato ieri in condizioni critiche al Pronto Soccorso dell’ospedale «San Timoteo» di Termoli, trasportato dall’ambulanza del 118 di Castelmauro. I sanitari, dopo le prime valutazioni, hanno riscontrato una sospetta dissezione aortica, una delle emergenze tempo‑dipendenti più gravi in assoluto, che richiede un trasferimento immediato verso un centro più specializzato.
È scattato così il trasferimento urgente al «Cardarelli» di Campobasso. Vista la massima criticità del quadro clinico, l’ambulanza è stata scortata lungo tutto il tragitto da una pattuglia della Polizia Stradale, necessaria per garantire il passaggio prioritario ai semafori installati sulla Bifernina: un ostacolo ormai strutturale che da anni rallenta i mezzi di soccorso diretti verso il capoluogo.
Una criticità nota, ripetutamente segnalata dagli operatori del 118 e dalle comunità dell’entroterra, che torna a emergere con forza ogni volta che la vita di un paziente dipende da minuti che non dovrebbero essere sprecati.
