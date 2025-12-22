Tre operai cadono dall’impalcatura a San Salvo, trasportati in ospedale

SAN SALVO. Grave incidente sul lavoro questa mattina in via Sterparo, dove tre operai sono precipitati all’interno di un cantiere edile durante le prime ore della giornata. La caduta – da un’altezza ancora in fase di accertamento – ha provocato ferite serie a tutti i lavoratori coinvolti, immediatamente soccorsi dai colleghi che hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, il personale sanitario del 118 e l’elisoccorso, attivato per garantire il trasferimento rapido dei feriti verso strutture specializzate. Le condizioni dei tre uomini sono state giudicate gravi.

I carabinieri della Compagnia di San Salvo hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza previste nei cantieri. Le verifiche riguarderanno sia le procedure adottate sia l’eventuale presenza di dispositivi di protezione individuale e collettiva.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, in un territorio che negli ultimi anni ha già registrato diversi infortuni gravi in ambito edilizio.

EB