Un’Alfa Romeo Giulietta Sprint rubata a Termoli

TERMOLI. Un’Alfa Romeo Giulietta Sprint di colore nero, con inserti rossi, cerchi grigi e vetri oscurati, è stata rubata all’alba di ieri, 27 dicembre, a Termoli. A segnalare il furto è il proprietario, che ha immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri. Secondo la ricostruzione, il colpo sarebbe avvenuto intorno alle 6 del mattino, in una fascia oraria in cui la zona è generalmente tranquilla e con poco passaggio.

All’interno dell’auto era nascosto un AirTag Apple, che ha permesso di tracciare per alcune ore gli spostamenti del veicolo. L’ultima posizione rilevata risulta nel territorio di Apricena. Poco dopo, il dispositivo è stato ritrovato rotto, presumibilmente dai ladri, che se ne sarebbero accorti durante la fuga.

Le forze dell’ordine sono già al lavoro per ricostruire il tragitto e verificare eventuali immagini di videosorveglianza lungo il percorso. Chiunque abbia notato movimenti sospetti o avvistato una Giulietta con le caratteristiche descritte è invitato a contattare immediatamente i Carabinieri.

EB