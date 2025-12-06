A Larino si rinnova la magia delle Luminarie: oggi l’inaugurazione

LARINO. Sta per iniziare la magia! Questa sera, dalle 17, il centro storico di Larino si accende per un Natale che promette meraviglia e stupore. Luci colorate, decorazioni sorprendenti e installazioni luminose trasformeranno il borgo in un vero e proprio mondo incantato, dove grandi e piccini potranno immergersi completamente nello spirito delle feste.

Strade e vicoli si popolano di installazioni spettacolari: sfere rosse, luci scintillanti, ghirlande, campane e dolci giganti che decorano finestre e balconi. Ogni scorcio nasconde una sorpresa, invitando i visitatori a fermarsi, ammirare e lasciarsi trasportare dalla fantasia.

Per le strade si muovono artisti di strada, musicisti, elfi e mascotte, pronti a intrattenere con spettacoli, giochi e performance interattive. I bambini potranno scattare foto con i loro personaggi preferiti, mentre i più curiosi scopriranno piccoli angoli segreti ricchi di dettagli sorprendenti.

Tra le novità di quest’anno spicca la grande ruota panoramica, che permette di osservare il borgo illuminato dall’alto e vivere un’esperienza unica e suggestiva. Babbo Natale, nel suo Giardino incantato, accoglierà i più piccoli tra regali, letterine e addobbi scintillanti, regalando momenti indimenticabili.

Chi ama le sorprese non resterà deluso: nei vicoli si potrà incontrare il furbo Grinch, impegnato in buffe marachelle che faranno ridere grandi e piccini. Per chi desidera movimento e divertimento, la pista di pattinaggio e la Giostra carosello saranno pronte ad accogliere tutti in un’atmosfera festosa e vivace.

Non mancheranno le delizie dello street food, con piatti tipici e prelibatezze da gustare passeggiando tra i mercatini di artigianato e hobbistica, dove si potranno scoprire idee regalo originali e oggetti unici realizzati dai maestri locali.

Tra luci, musica e fuochi d’artificio, le Luminarie di Larino diventano un’esperienza completa, capace di emozionare e sorprendere ad ogni passo. I biglietti d’ingresso sono disponibili presso i due botteghini all’inizio del percorso. Buon Natale e buona luce a tutti!

