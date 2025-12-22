A Montecilfone la visita agli anziani nella casa di riposo

MONTECILFONE. Ieri, domenica 21 dicembre, nelle more delle festività natalizie, si è rinnovata la consueta visita del sindaco Giorgio Manes alla Casa di Riposo: musica, emozione e un messaggio di vicinanza agli anziani.

Il primo cittadino, insieme all’Amministrazione comunale, ha incontrato gli anziani ospiti della struttura in un clima di festa e partecipazione. La serata, pensata per portare un momento di gioia e calore alla comunità più fragile, è stata accompagnata da musica dal vivo e da un ricco buffet preparato per l’occasione.

«Abbiamo trovato gli Anziani sereni e partecipi», ha dichiarato il sindaco Manes, sottolineando l’emozione e il valore umano dell’incontro. L’Amministrazione ha ribadito il proprio impegno verso chi vive situazioni di maggiore vulnerabilità e ha espresso un sentito ringraziamento agli operatori della struttura, che ogni giorno garantiscono assistenza, professionalità e un ambiente familiare.

La visita ha rappresentato un gesto concreto di vicinanza e un esempio di come la Comunità sappia prendersi cura dei propri Anziani, creando occasioni di incontro, ascolto e condivisione. Gli ospiti hanno accolto con entusiasmo la presenza delle autorità, partecipando con sorrisi e curiosità alla serata, resa ancora più speciale dalla musica e dal buon cibo. Il sindaco, l’amministrazione comunale e il parroco hanno infine rivolto a tutti gli auguri di un Buon Natale e di un sereno Anno Nuovo, rinnovando l’impegno a mantenere vivo il legame tra istituzioni e cittadini.

EB