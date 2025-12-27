‘A Shcaffette: 48 anni di promozione del folklore

TERMOLI. Giorno di ricorrenze, il 27 dicembre: Quarantotto anni di storia, tradizione e identità, sono quelli del gruppo folklorico marinaro “’A Schaffette” di Termoli, che celebra oggi, appunto, 48 anni di attività, un traguardo importante che racconta quasi mezzo secolo di passione, sacrifici e amore per le proprie radici.

Nel corso degli anni, “A Schaffette” è diventato molto più di un gruppo folklorico: è stato ed è tuttora un ambasciatore autentico di Termoli, capace di portare la cultura marinara, i colori, i suoni e le tradizioni della città non solo in tutta Italia, ma anche oltre i confini nazionali, lasciando ovunque un segno profondo e riconoscibile.

Un ringraziamento sentito va a tutti i soci che oggi continuano a tenere viva questa splendida realtà, ma anche a chi, nel tempo, ha fatto parte del gruppo e ha contribuito in maniera determinante ai successi e al prestigio internazionale dell’associazione. Ognuno di loro ha scritto una pagina di questa lunga e bellissima storia.

“’A Schaffette” rappresenta un patrimonio culturale e umano di Termoli, un simbolo di appartenenza e orgoglio che continua a unire generazioni diverse sotto il segno della tradizione.

W ‘A Schaffette, oggi e sempre. Buon 48° anniversario!

Michele Trombetta