A Termoli tornano le Stelle di Natale Ail

TERMOLI. Dal 5 all’8 dicembre tornano le Stelle di Natale AIL, l’iniziativa di solidarietà che colorerà oltre 5.000 piazze italiane. Giunta alla sua 37ª edizione e posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, l’iniziativa è promossa dall’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma (AIL), che da più di 55 anni sostiene pazienti ematologici e famiglie.

Anche in Molise sarà possibile sostenere l’associazione nelle seguenti località:

Campobasso : Piazza Municipio, Centro Commerciale Monforte, Centro del Molise “Pianeta”

: Piazza Municipio, Centro Commerciale Monforte, Centro del Molise “Pianeta” Isernia : Piazza della Repubblica

: Piazza della Repubblica Termoli: Piazza Monumento

Per informazioni sulle piazze di altri comuni molisani: www.ailcampobasso.it o contattare il numero 324 0529450.

Per conoscere tutte le piazze italiane dove troverete i 17.000 volontari con le Stelle di Natale AIL dal 5 all’8 dicembre, visitate ail.it o chiamate il numero 06 7038 6060 (attivo dal 2 dicembre, dalle 9 alle 17).

Con le Stelle di Natale AIL, continua l’impegno a favore della ricerca scientifica e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue in tutta Italia. Da oltre 55 anni, l’AIL pone al centro della sua attività il paziente e la ricerca scientifica. Grazie ai progressi negli studi e alle terapie sempre più mirate, oggi la diagnosi e la cura dei pazienti ematologici, adulti e bambini, hanno raggiunto risultati significativi. Per questo è fondamentale continuare a investire nella ricerca, accelerando gli studi per rendere queste malattie sempre più curabili.

L’Ematologia italiana, attraverso i Centri di Terapia e il lavoro quotidiano delle 83 sezioni provinciali AIL e dei suoi volontari, garantisce continuità assistenziale e terapeutica. L’iniziativa Stelle di Natale ha inoltre contribuito a far conoscere i risultati più importanti raggiunti nel trattamento dei tumori del sangue.

AIL sostiene i pazienti e le famiglie con molteplici servizi:

finanziando la ricerca sulle leucemie, i linfomi, il mieloma e altre malattie del sangue;

offrendo servizi socio-assistenziali;

realizzando Case Alloggio AIL vicino ai Centri di Ematologia, per ospitare gratuitamente pazienti e familiari durante i lunghi periodi di cura;

vicino ai Centri di Ematologia, per ospitare gratuitamente pazienti e familiari durante i lunghi periodi di cura; organizzando cure domiciliari per adulti e bambini quando possibile, evitando ricoveri ospedalieri;

garantendo supporto psicologico e consulenza legale;

sostenendo spese di mobilità sanitaria e altri supporti economici;

contribuendo al funzionamento dei Centri di Ematologia e Trapianto di Cellule Staminali, acquistando attrezzature all’avanguardia, rinnovando reparti e ambulatori e finanziando personale sanitario qualificato.

L’iniziativa Stelle di Natale AIL viene realizzata grazie a migliaia di volontari e alle 83 sezioni AIL presenti su tutto il territorio nazionale. Un ringraziamento speciale va a tutti gli organi di informazione per il costante supporto alla manifestazione.

