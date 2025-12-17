Addobbi natalizi: foto e video dei nostri lettori

TERMOLI. Il nostro appello, lanciato dal primo dicembre attraverso il giornale, ha colpito nel segno. Lo abbiamo capito subito: in redazione e sui nostri dispositivi privati continuano ad arrivare messaggi, foto e video che raccontano quanto questa iniziativa sia stata sentita e condivisa.

Termoli, per queste festività natalizie, ha deciso di stupire. I nostri lettori non hanno perso tempo e hanno dato libero sfogo alla fantasia, trasformando case, balconi, cancelli e giardini in piccoli, autentici villaggi di luce. Un’esplosione di colori, creatività e spirito natalizio che merita di essere raccontata e, soprattutto, mostrata.

Noi lo facciamo con piacere. Alcuni scelgono di restare anonimi, non per timidezza ma per il semplice gusto di regalare bellezza agli altri, e noi rispettiamo pienamente questa scelta. A noi basta rifarci gli occhi, perché il materiale arrivato è tantissimo ed è davvero spettacolare: immagini che, come per incanto, ci trasportano in un’atmosfera magica fatta di luci, sogni e autentico spirito natalizio.

La nostra rubrica continua: se anche il vostro condominio, la vostra casa o il vostro balcone si sono accesi di magia, inviateci foto e brevi video tramite WhatsApp, preferibilmente in formato orizzontale. Racconteremo anche il vostro Natale e, con la nostra giuria social, sceglieremo gli addobbi più belli e originali della città.

Michele T.