Addobbi natalizi: il balcone luminoso di Aurelio Magnocavallo

TERMOLI. È il balcone di Auelio Magnocavallo 40 anni, casaro presso la Casearia del Giudice, il primo protagonista della nostra rubrica dedicata agli addobbi natalizi. Aurelio ci ha inviato foto e un breve video per mostrare come ha trasformato il proprio balcone in un vero spettacolo di luci: tutto il perimetro è illuminato, alcune luci riproducono la forma di un albero e, sul muro, le decorazioni “si muovono” creando l’effetto animato di Babbo Natale.

Un invito a tutti: mandateci le vostre immagini e video dei vostri addobbi, potreste essere i prossimi protagonisti della rubrica!