Addobbi natalizi: il condominio di via Positano si veste a festa

TERMOLI. In via Positano il Natale non è una questione individuale, ma collettiva. Qui non è stato un singolo balcone a distinguersi, bensì un intero condominio che ha scelto di vestirsi a festa in modo uniforme e coordinato.

Tutti i balconi del palazzo sono stati impreziositi da luminarie dorate a cascata, creando un effetto elegante e ordinato che colpisce per armonia e continuità. Una scelta condivisa che, al calare del buio, trasforma l’edificio in una lunga parete luminosa, capace di attirare sguardi e applausi.

La nostra rubrica continua: se anche il vostro condominio, la vostra casa o il vostro balcone si sono accesi di magia, inviateci foto e brevi video tramite WhatsApp, preferibilmente in formato orizzontale. Racconteremo anche il vostro Natale e, con la nostra giuria social, sceglieremo gli addobbi più belli e originali della città.