Addobbi natalizi: le luminarie di Alex Piscino

TERMOLI. La magia del Natale continua ad accendere Termoli, trasformando la città in un vero e proprio villaggio luminoso. Case, balconi, finestre e persino scale si vestono a festa, dando vita a una simpatica “gara” a colpi di luci, decorazioni e fantasia.

L’idea, nata dal suggerimento di un nostro lettore, è diventata una rubrica dedicata ai capolavori degli addobbi natalizi, quelli che riescono a sorprendere e a regalare un sorriso a chi passa per strada. Un modo per raccontare il Natale attraverso l’impegno e la creatività dei cittadini.

In questo nuovo appuntamento vi mostriamo le immagini inviate da Alex Piscino, che ha decorato la propria abitazione in via dei Pruni. Non solo la facciata della casa, ma anche le scale sui lati sono state completamente addobbate, creando un colpo d’occhio suggestivo e coinvolgente, capace di catturare l’attenzione di chiunque transiti nella zona.

E adesso tocca a voi: continuate a inviarci foto e brevi video dei vostri addobbi natalizi o di quelli che vi hanno colpito di più, tramite WhatsApp, preferibilmente in formato orizzontale.

Noi li pubblicheremo e, insieme alla nostra “giuria social”, decreteremo l’addobbo più bello e originale di questo Natale termolese.

AZ