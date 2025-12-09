Aggregazione, bellezza e curiosità: i quattro modi “artistici” di essere associazione “a Termoli”

TERMOLI. C’è un momento, durante certe esposizioni, in cui l’arte smette di essere solo un insieme di opere esposte e diventa un movimento collettivo, un respiro condiviso, un piccolo evento capace di smuovere una città. È ciò che è accaduto al Castello Svevo dal 5 all’8 dicembre, dove la mostra “4 modi di essere associazione”, promossa dall’Associazione culturale “Andrea di Capua – Duca di Termoli”, si è trasformata in un sorprendente punto di aggregazione, bellezza e curiosità.

Oltre 400 visitatori hanno lasciato una firma nel libro presenze—un dato già straordinario per un’esposizione locale—ma i numeri reali sono ben più alti: nell’arco dei quattro giorni un flusso costante di cittadini, turisti, appassionati e intere famiglie ha attraversato le sale del maniero, rendendo l’evento un successo culturale pieno e inatteso nella sua portata.

La formula vincente? La diversità, la ricchezza dei linguaggi, l’incontro di quattro modi d’essere artista e associato. Angelo Marolla ha guidato il pubblico attraverso un viaggio identitario e poetico con le tre sezioni “I so’ näte a Tèrmële”, “Termoli da incorniciare” e “Le Tremiti, lo splendore della bellezza”. Fotografie curate, intense, accompagnate—nel caso della sezione dedicata alle origini termolesi—dal racconto scritto dall’autore, capace di dare voce e memoria all’immagine. Un percorso che è sembrato, per molti, un ritorno a casa.

Accanto a lui, Raffaele Bassani ha conquistato adulti e bambini con i suoi modellini di macchine da lavoro, navi e plastici. Un’arte fatta di precisione, pazienza e tecnica, che restituisce il fascino del mestiere, delle forme e del movimento. In tanti si sono soffermati a lungo, osservando ingranaggi e strutture, riscoprendo il piacere della manualità.

La forza materica delle opere di Cleofino Casolino ha aggiunto un piano espressivo completamente diverso: sculture sacre, marinare e figurative, capaci di tenere insieme tradizione e interiorità. Ogni pezzo, un racconto. Ogni soggetto, un legame con la spiritualità o con il mare, con quella identità marinara che Termoli riconosce come propria.

Infine, a chiudere il quadrilatero creativo, di Nino Barone con le sue tele di pittura moderna: colori, forme, vibrazioni contemporanee che hanno portato freschezza e slancio visivo, offrendo ai visitatori uno spazio di interpretazione personale e immaginifica.

Il giorno dell’inaugurazione, il 5 dicembre, gli artisti hanno presentato le opere al pubblico, trasformando l’apertura in una vera conversazione con la città: domande, racconti, curiosità, momenti di confronto spontaneo. È stato il preludio a quattro giorni che hanno superato ogni previsione, confermando il desiderio, forte e concreto, della comunità di tornare a vivere l’arte da vicino.

L’Associazione “Andrea di Capua – Duca di Termoli” ne esce rinforzata: la mostra non è stata solo un evento, ma una dichiarazione del suo ruolo, un manifesto di possibilità, un invito a proseguire su questa strada fatta di qualità, impegno e apertura alla città. Il Castello Svevo, dal canto suo, si è dimostrato ancora una volta un luogo simbolico e perfetto: cornice autorevole, spazio accogliente, catalizzatore di cultura.

Quattro modi di essere associazione, sì. Ma soprattutto quattro modi di ricordare che l’arte, quando incontra la comunità, genera partecipazione, emozione e un entusiasmo che non si può registrare solo su un libro firme. Questa volta, Termoli ha risposto. E ha risposto alla grande.

Emanuele Bracone