Al servizio dell’altare: il nuovo gruppo dei ministranti

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Nella Solennità dell’Immacolata, quando la comunità si raccoglie attorno alla purezza e alla luce di Maria, la parrocchia ha vissuto un momento che resterà inciso nella memoria collettiva: la presentazione del nuovo gruppo di ministranti, un numeroso e vivace gruppo di ragazzi che ha pronunciato il proprio «sì» al servizio dell’altare.

Un gesto semplice e radicale, scelto dal parroco don Costantino proprio in questo giorno mariano per sottolineare il cammino di santità che questi fanciulli sono chiamati a percorrere attraverso la dedizione alla comunità e al luogo in cui Cristo si dona realmente nel suo corpo e nel suo sangue.

La celebrazione della vestizione, sobria ma intensissima, ha avvolto i presenti in un clima di emozione autentica: i volti dei ragazzi, la loro compostezza, la loro gioia trattenuta ma evidente hanno raccontato più di mille parole il desiderio di essere protagonisti del progetto di Dio, passo dopo passo, con una carità concreta e generosa verso i fratelli. È un impegno che non vivranno da soli: accanto a loro ci sarà la guida vigile e paterna del parroco e il sostegno dei genitori, chiamati a educare con l’esempio, con la cura quotidiana, con quella presenza silenziosa che forma e sostiene.

Al termine, la comunità ha rivolto un pensiero affettuoso e riconoscente a suor Agostina, la loro maestra d’infanzia, colei che per prima ha acceso nei bambini l’amore per il servizio e per la Chiesa. Da alcuni mesi trasferita come superiora a San Pancrazio Salentino, nel cuore del Salento, suor Agostina continua a essere una presenza viva nella memoria dei suoi piccoli allievi, che oggi hanno portato anche il suo insegnamento sull’altare, come un filo che unisce luoghi diversi nella stessa storia di fede.

