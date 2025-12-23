Auguri di Cuore alla Casa di Riposo «Achille Morrone»

LARINO. In occasione delle festività natalizie, le famiglie Campanelli e D’Aloia desiderano rivolgere un pensiero speciale di auguri e un profondo ringraziamento a tutta la comunità della Casa di Riposo «Achille Morrone» di Larino. In questo periodo dell’anno, in cui il calore della famiglia e la vicinanza sono più sentiti che mai, sentiamo il dovere di esprimere la nostra gratitudine a chi, per un lungo periodo di permanenza, si è preso cura della nostra cara mamma con una dedizione che va ben oltre il semplice dovere professionale, offrendo un grande riscontro di eccellenza e umanità al servizio degli ospiti.

«Un ringraziamento particolare va a figure che per noi sono diventate pilastri di fiducia e supporto: al presidente della Cooperativa, Francesco, per la sua gestione attenta e sensibile; alle operatrici Nora e Donatella, presenze preziose che con pazienza e amore hanno reso serena la quotidianità; alla Dottoressa Giovanna Auriemma di Bonefro, la cui disponibilità e accortezza, unite a una collaborazione fitta e proficua, sono stati per noi motivo di grande tranquillità». Una struttura che ha il calore di casa: vogliamo sottolineare con gioia la cura dedicata alla nostra mamma e, soprattutto, la grande disponibilità che ci è stata data nel vivere la struttura, permettendoci di farle sentire costantemente tutto il nostro affetto e rendendo la sua permanenza un percorso ricco di attenzioni. Avete saputo cogliere con quella grande umanità che vi contraddistingue quanto sia stato importante per noi essere presenti, garantendo alla nostra cara mamma un accompagnamento dignitoso e colmo di attenzioni a quello, che sapevamo, un percorso di fine vita.

A tutti gli operatori, ai responsabili, al Consiglio Direttivo della Fondazione Achille Morrone e a tutti gli ospiti della struttura giungano i nostri più cari auguri di un Buon Natale e di un felice anno nuovo, con l’augurio che possiate continuare a svolgere la vostra missione con la stessa passione e lo stesso cuore. Con profonda stima e affetto, la famiglia Campanelli tutta e la famiglia D’Aloia.

EB