Auguri in Piazza: «Fermiamoci un attimo e condividiamo la magia del Natale»

TERMOLI. La magia del Natale è nell’aria. Luci colorate illuminano le vie, le vetrine scintillano e tra la frenesia degli ultimi regali, delle corse da un negozio all’altro e dei preparativi per le feste, c’è chi ha bisogno di fermarsi un attimo e respirare l’atmosfera della città. In quei brevi istanti, tra un acquisto e l’altro, si possono cogliere profumi di dolci appena sfornati, il calore delle luci natalizie e l’allegria contagiosa dei passanti.

Proprio per catturare questo momento, TermoliOnLine torna nel cuore della città con la seconda edizione di “Auguri in Piazza”. Martedì 23 dicembre, dalle 10.30 alle 12, la redazione sarà in diretta da Gustiamo Bar Pasticceria Ristorante, a pochi passi da Piazza Monumento. Sarà un’occasione per prendersi una pausa dalla frenesia quotidiana, scambiare sorrisi e auguri, e vivere insieme la magia delle feste.

Grazie alla diretta, gli auguri potranno arrivare anche dall’altra parte del mondo, a chi non è riuscito a tornare a casa per le feste, permettendo a parenti e amici lontani di sentirsi comunque parte della comunità e della città in festa. L’iniziativa unisce così tradizione e tecnologia, rendendo possibile condividere calore e sorrisi oltre i confini fisici.

Chi non potrà essere presente potrà seguire l’evento su TermoliOnLine e sulla pagina Facebook, ma il vero cuore della manifestazione resta il contatto diretto con la comunità, tra famiglie, amici e cittadini di ogni età. Le chiacchiere, le risate e gli incontri improvvisi restituiscono quel senso di vicinanza e condivisione che il Natale sa regalare.

“Auguri in Piazza” è molto più di un momento virtuale: è un invito a fermare il tempo per qualche minuto, a guardarsi negli occhi, a respirare insieme la gioia del Natale e a ritrovare la magia della piazza, il cuore pulsante della città. Anche in mezzo alla corsa agli ultimi regali, basta un attimo per sentirsi parte di qualcosa di più grande, per condividere calore, sorrisi e emozioni con chi ci sta accanto, vicino o lontano.

In un periodo dell’anno così frenetico, questa iniziativa ricorda che il Natale non è solo luci e regali, ma incontri, convivialità e momenti di autentica vicinanza, reali o virtuali. Fermarsi un attimo in piazza, o seguire la diretta, può diventare il regalo più bello, non solo per sé stessi, ma per tutta la comunità, ovunque essa sia nel mondo.

Alberta Zulli