Avis Bike Tour: “Un mare di pace”, sinergie sportive

TERMOLI. La quarta tappa del Bike Tour Avis “Un mare di pace”, in arrivo a Termoli il 10 dicembre 2025, sarà molto più di un semplice passaggio sportivo: diventerà un momento di comunità, partecipazione e cultura del dono. A dare forza e colore all’iniziativa ci sarà la società AirBike Termoli, pronta ad accompagnare l’artista e performer Paolo Franceschini lungo il tratto cittadino del percorso, condividendo i valori che da sempre animano il progetto: solidarietà, sport, inclusione e impegno civico.

La presenza del gruppo ciclistico termolese non si limiterà alla pedalata. In serata, alle 21, l’auditorium di Via Elba ospiterà lo spettacolo legato al tour, e in platea sarà presente una delegazione numerosa e compatta non solo dell’AirBike, ma anche degli atleti dell’Air Basket Termoli, formazione impegnata nel campionato nazionale di Serie B.

Una scelta che conferma la volontà di presentarsi come un’unica realtà sportiva, capace di unire discipline diverse sotto un’unica visione: promuovere salute, partecipazione e responsabilità sociale.

Il messaggio lanciato da Avis e dal progetto “Riso fa’ buon sangue” trova piena sintonia nel mondo AirBike e Air Basket, che da anni lavorano sul territorio per diffondere una cultura dello sport come strumento di crescita personale e collettiva. Per questo, l’adesione all’iniziativa non è solo un gesto simbolico, ma un impegno concreto a sostenere e amplificare il valore del dono, della condivisione e della cura reciproca.

AirBike Termoli e Air Basket Termoli si presentano così uniti, convinti che lo sport possa essere un ponte tra le persone e un motore di solidarietà. Una presenza che racconta un territorio vivo, generoso e pronto a fare la sua parte.