Babbo Natale in teleferica “vola” dal Castello Svevo

TERMOLI. Si è concluso nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 21 dicembre, l’attesissimo evento “Babbo Natale in Teleferica”, che ha regalato a Termoli un momento di magia e stupore nel cuore delle festività natalizie. Poco dopo le 17.30, tra gli sguardi incantati di grandi e piccini, Babbo Natale è apparso dall’alto, calandosi in teleferica in uno scenario suggestivo che ha unito tradizione, spettacolo e atmosfera natalizia.

L’iniziativa è organizzata da Speleo Pop in collaborazione con il Comune di Termoli e l’associazione Ambiente Basso Molise.

Un’iniziativa che ha trasformato il centro cittadino in un palcoscenico a cielo aperto, strappando sorrisi, applausi e tanta emozione. L’evento ha visto anche il laboratorio didattico “Le Pietre di Tony”, realtà da sempre impegnate nella valorizzazione del territorio e nella promozione di iniziative culturali e sociali.

Ad accompagnare l’arrivo di Babbo Natale, la voce intensa e coinvolgente di Katia Nestola, che ha reso il momento ancora più suggestivo, contribuendo a creare un’atmosfera calda e partecipata. Un appuntamento riuscito, capace di unire spettacolo, musica e spirito natalizio, confermando ancora una volta come Termoli sappia regalare eventi originali e sentiti, soprattutto quando al centro ci sono i bambini e la magia del Natale.

Michele Trombetta