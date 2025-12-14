«Babbo Natale in Vespa»: tra motori, sorrisi e solidarietà

TERMOLI. “Babbo Natale in Vespa”, l’iniziativa che sabato 13 dicembre ha trasformato il centro cittadino in un fiume rosso di motori, luci e allegria. L’idea, semplice e geniale, parte da una domanda che fa sorridere grandi e piccoli: e se Babbo Natale arrivasse in Vespa?

A rispondere ci ha pensato il Vespa Club Thermularum, organizzatore di un evento che unisce tradizione, passione per le due ruote e spirito comunitario, richiamando soci, appassionati e tantissimi cittadini. Il ritrovo, nel tardo pomeriggio, al distributore Eni di viale San Francesco, è stato il preludio a un corteo festoso: decine di Babbi Natale in sella ai loro mezzi storici hanno attraversato le principali vie della città fino a raggiungere Piazza Monumento, dando vita a un serpentone rosso fatto di Vespa addobbate, luci natalizie e clacson che suonavano come campanelli di festa. Un colpo d’occhio capace di strappare sorrisi e regalare emozioni a tutte le età.

L’iniziativa, ormai appuntamento fisso del Natale termolese, ha confermato ancora una volta che la Vespa non è solo un’icona motoristica, ma un simbolo di condivisione, amicizia e vicinanza alla comunità. I bambini, incantati, hanno accolto i Babbi Natale scattando foto e vivendo un momento di autentica meraviglia. Grande la soddisfazione del Vespa Club Thermularum, che ha ringraziato soci, famiglie e cittadini per la partecipazione calorosa e per l’entusiasmo che ogni anno rende speciale questo appuntamento. “Babbo Natale in Vespa” si afferma così come un evento capace di valorizzare il territorio e di portare il messaggio più vero del Natale: stare insieme, condividere emozioni, sentirsi comunità.

Una serata che resterà impressa nella memoria della città e che dimostra, ancora una volta, come la Vespa sappia unire generazioni, storie e cuori… anche sotto il cappello rosso di Babbo Natale.

EB