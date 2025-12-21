Babbo natale su quad e moto a Guglionesi

GUGLIONESI. Il rombo dei motori, le risate dei bambini e le luci natalizie hanno creato un’atmosfera di entusiasmo e meraviglia, trasformando le strade del paese in un vero spettacolo a cielo aperto. A Guglionesi il Natale è arrivato su due e quattro ruote, con Babbo Natale in sella a moto e quad addobbati a festa che hanno attraversato il centro cittadino regalando sorrisi e allegria.

La sfilata ha visto la partecipazione di numerosi motociclisti in costume, tra Babbo Natale, elfi, l’immancabile disturbatore il Grinch e altri personaggi natalizi. I mezzi decorati con luci scintillanti hanno illuminato la sera, attirando famiglie e curiosi lungo il percorso, tra foto e video.

Momento particolarmente emozionante è stato l’arrivo della slitta di Babbo Natale che, giunta a Castellara, ha fatto salire i bambini per il giro della villa, regalando ai più piccoli un’esperienza indimenticabile fatta di sorrisi, stupore e magia natalizia.

I bambini hanno salutato con entusiasmo il passaggio della carovana rossa.

Alla manifestazione hanno partecipato anche i Carabinieri in moto, la cui presenza ha garantito sicurezza e ha suscitato apprezzamento tra i cittadini, sottolineando la vicinanza delle istituzioni alla comunità.

L’iniziativa ha rappresentato un forte momento di aggregazione, capace di coinvolgere grandi e piccoli. Guglionesi ha risposto con entusiasmo, affacciandosi a balconi e marciapiedi e trasformando la serata in un ricordo speciale per tutta la comunità.

E mentre il rombo dei motori si è spento lentamente nella notte, è rimasta una certezza: anche quest’anno Babbo Natale è passato da Guglionesi, portando la magia del Natale… a tutto gas.

Alberta Zulli