Barbara Morena tedofora a Salerno: «Ci sei tu e la tua torcia a rappresentare il mondo»

GUGLIONESI. La fiamma olimpica delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 ha brillato ieri a Salerno grazie a Barbara Morena, guglionesana scelta come tedofora per la tappa numero 16 del percorso verso il braciere inaugurale. Un momento indimenticabile, vissuto con emozione da centinaia di persone che hanno assistito al passaggio della torcia.

Dalla città campana, Barbara ha raccontato la sua esperienza.

“Dalla splendida Salerno torno a casa con un bagaglio pieno di emozioni indescrivibili… L’aver portato la Fiamma Olimpica, simbolo di unione e speranza, è stato qualcosa di magico e unico. Sei lì con la torcia in mano, attendi il fuoco partito da Olimpia, vedi la gioia e l’emozione negli occhi delle centinaia di persone che ti circondano e ascolti qualcuno che a gran voce racconta la tua storia… ed ecco che arriva il fuoco: è il tuo momento. Ci sei tu e la tua torcia a rappresentare il mondo, la pace, la speranza, e così sei entrata nella storia delle Olimpiadi Milano Cortina 2026”.

Accanto a Barbara hanno condiviso questo momento anche tre campioni: Rossella Gregorio (scherma, sciabola), Claudia Mandia (freccette) e Michele Gallo, neo campione europeo 2024 di sciabola.

Per Barbara, la tappa di Salerno è stata molto più di un gesto simbolico. È stata l’occasione per incarnare i valori della solidarietà, della determinazione e dell’impegno quotidiano, portando con sé un messaggio di pace e unità.

Non sono mancati i ringraziamenti verso chi ha reso possibile questa esperienza: lo staff di Milano Cortina, che ha curato ogni dettaglio della tappa, e gli sponsor ufficiali, Fiat, Lancia, Alfa e Maserati, che le hanno permesso di vivere questo momento unico.

Per Guglionesi e l’intero Molise, vedere una propria concittadina portare la fiamma olimpica è stato un momento di orgoglio collettivo, una testimonianza concreta di come impegno, passione e valori autentici possano illuminare il mondo. Barbara ha dimostrato con il suo esempio quanto la luce dei piccoli gesti possa diventare un faro di ispirazione per tutti.

Ieri, a Salerno, la fiamma olimpica ha attraversato le mani di una donna che ha saputo rendere la propria terra parte della storia delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, portando con sé orgoglio, speranza e bellezza.

Alberta Zulli