“Campomarino rimembri ancor…”: il calendario tra memoria e tradizioni

CAMPOMARINO. L’associazione Arbëreshët te Këmarinit presenta con orgoglio il nuovo calendario “Campomarino rimembri ancor…”, un progetto che trasforma i mesi dell’anno in un viaggio tra memoria e identità. Curato dal maestro Stefano Leone, il calendario si propone come un omaggio alla storia e alla comunità di Campomarino, valorizzando la memoria collettiva attraverso immagini e ricordi.

Tra le pagine, fotografie inedite raccontano una Campomarino vissuta e amata: volti, scorci di vita quotidiana, momenti di condivisione e tradizioni religiose che hanno segnato il tempo e mantenuto vivo il legame tra le generazioni. Ogni immagine è frutto di un lavoro accurato di selezione, pensato per trasmettere emozione e conservare il valore umano e culturale del passato.

Rilegato in carta pregiata e curato in ogni dettaglio, il calendario si propone come un piccolo scrigno di memoria, un oggetto da custodire e da sfogliare per riscoprire la storia del territorio.

Con questa iniziativa, la comunità di Campomarino celebra le proprie radici, la propria storia e i ricordi che continuano a vivere, dimostrando come tradizione, identità e appartenenza possano essere trasmesse con cura anche alle nuove generazioni.

AZ