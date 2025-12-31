Capodanno a Termoli: la notte più lunga prende vita

TERMOLI. Ci siamo. È l’ultimo giorno dell’anno, la notte più lunga sta per accendersi, pronta a trasformare Termoli in un grande palcoscenico a cielo aperto. Piazza Monumento sarà la cornice del Capodanno “Notti Selvagge Party ’90”, un evento pensato per far vivere a tutti una serata di musica, energia e divertimento.

A condurre la festa saranno Andrea Desiato e Roberto Di Blasio, affiancati dal DJ resident Alex Di Sale, che proporrà una selezione musicale revival dagli anni ’70 ai successi degli anni ’80, ’90 e 2000, fino alle hit più contemporanee. Sul palco anche il performer Rocco Ramos con il team di Notti Animation, pronti a coinvolgere il pubblico con spettacoli e animazione fino a dopo la mezzanotte.

Ospite speciale della serata sarà DJ Giada Brincè, protagonista dei principali club nazionali, che infiammerà Termoli con un set esplosivo e pieno di energia.

L’amministrazione comunale invita tutti a partecipare a questo grande evento gratuito, per accogliere insieme il nuovo anno tra musica, allegria e condivisione. Per una notte, Termoli sarà la capitale del divertimento.