Christian “Chry” Cassella: il poeta molisano punk e l’arte per la pace

MOLISE. Al via la seconda edizione di Pax – Calling for Peace, l’evento artistico dedicato alla condivisione della pace, in cui l’arte diventa strumento di dialogo e provocazione sociale. Tra gli ospiti spicca Christian “Chry” Cassella, artivista molisano, fondatore della casa editrice Artivism e autore del saggio di esordio “Rimbaud, il primo poeta punk?”.

Cassella, laureato in Arti e Scienze dello Spettacolo all’Università La Sapienza di Roma e specializzato in design e innovazione sociale presso il Centro Sperimentale MEDIARS di Los Angeles, ha sviluppato una carriera che unisce ricerca accademica, impegno sociale e creatività artistica. Tra le sue esperienze figurano collaborazioni con il Movimento Zeitgeist, le reti locali Donare Italia, i “fuochi” R2020 e il partito VITA, oltre a consulenze creative con il CRM – Centro Ricerche Musicali, il festival interdisciplinare ArteScienza e il Media Festival Pensiero Sostenibile, co-creato con Silvano Agosti.

Il suo libro di esordio è un saggio letterario-pamphlet, in cui critica letteraria e provocazione storica si intrecciano per proporre una lettura innovativa della poetica di Arthur Rimbaud. Cassella indaga il legame tra il simbolista francese, padre dei “maledetti”, e lo spirito sovversivo della controcultura punk. La ricerca dell’autore, rigorosa e allo stesso tempo ironica, invita il lettore a riscoprire la vitalità rivoluzionaria dei versi rimbaldiani, tra distruzione creativa e resistenza poetica.

A PAX – Calling for Peace, l’opera sarà presentata per la seconda volta a Roma, a seguito del debutto al Festival del Libro per la Pace e la Nonviolenza. L’incontro si svolgerà presso il Laboratorio Open Space di Trastevere e comprenderà un laboratorio di co-creazione ispirato alla poesia rimbaldiana, insieme a opere e installazioni artistiche provenienti da tutto il mondo.

L’iniziativa, curata da Stefania Zaganelli, vuole sottolineare il potere dell’arte come strumento di dialogo e trasformazione sociale, proponendo percorsi culturali capaci di stimolare la riflessione critica e la partecipazione attiva. Con il suo lavoro, Cassella dimostra come letteratura, arte e attivismo possano intrecciarsi per costruire nuove forme di conoscenza e azione sociale.

AZ