Concerti di Natale a Termoli: voci, gioia e comunità

TERMOLI. Arrivano a Termoli tre appuntamenti speciali pronti ad arricchire e scaldare la magia del Natale: sono i Concerti di Natale – “Le gioie del Natale”, protagoniste le Corali dei Centri Sociali, sotto l’attenta e appassionata direzione artistica del maestro Nicolino Cannarsa.

Un’iniziativa che non è soltanto musica, ma il simbolo di un percorso più ampio fatto di incontro, socialità e partecipazione attiva, valori che da sempre contraddistinguono l’impegno quotidiano dei Centri Sociali cittadini. Luoghi vivi, dove durante tutto l’anno si svolgono attività culturali, ricreative, artistiche e formative, capaci di creare legami, contrastare la solitudine e valorizzare talenti ed energie di tutte le età.

Il periodo natalizio diventa così l’occasione ideale per condividere con la città il frutto di questo lavoro costante: voci che si uniscono, emozioni che si intrecciano e un repertorio pensato per trasmettere gioia, speranza e spirito di comunità.

Le date dei concerti

Martedì 16 dicembre, ore 17.00 – Centro Sociale di via Cina

– Centro Sociale di via Cina Domenica 21 dicembre, ore 19.00 – Chiesa di San Francesco

– Chiesa di San Francesco Sabato 3 gennaio 2026, ore 16.30 – Auditorium Comunale di via Elba (sopra il supermercato Famila)

Tre momenti diversi, in tre luoghi simbolici della città, per vivere insieme la bellezza del Natale attraverso la musica e riscoprire il valore dei Centri Sociali come autentici presìdi di cultura, inclusione e condivisione.

Un invito aperto a tutta la cittadinanza: partecipare significa non solo assistere a un concerto, ma sostenere una realtà che ogni giorno contribuisce a rendere Termoli una comunità più unita e solidale.

Michele T.