Consegnati gli attestati ai soci storici dell’Associazione nazionale Carabinieri

TERMOLI. L’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Termoli ha celebrato uno dei momenti più identitari della propria vita associativa: la consegna degli attestati di fedeltà ai soci che, negli anni, hanno garantito continuità, presenza e spirito di appartenenza.

Una cerimonia sobria ma densa di significato, alla quale hanno preso parte il sindaco di Termoli Nico Balice, accompagnato dall’assessore alla Cultura e Sport Michele Barile, il Generale di Brigata Antonio Di Iulio e il presidente della Sezione, luogotenente carica speciale Filippo Cantore, che ha guidato l’iniziativa con il consueto equilibrio tra rigore e vicinanza ai propri iscritti.

L’attestato di fedeltà, rilasciato direttamente dalla presidenza Nazionale dell’Anc su proposta dei presidenti di Sezione, rappresenta uno dei riconoscimenti più significativi per chi vive l’associazione non come semplice adesione formale, ma come scelta di continuità nei valori dell’Arma: disciplina, solidarietà, memoria e servizio.

Un titolo che, oltre al valore simbolico, consente ai soci di fregiarsi delle decorazioni sull’uniforme sociale nelle occasioni previste dai regolamenti militari, riaffermando il legame tra la storia personale di ciascuno e la tradizione collettiva dell’Arma dei Carabinieri.

La presenza delle autorità civili e militari ha sottolineato il ruolo dell’Anc come presidio di comunità, custode di un patrimonio etico che continua a essere punto di riferimento per Termoli. Una giornata che ha onorato la fedeltà, ma soprattutto la continuità di un impegno che non si esaurisce con il servizio attivo: si trasforma, si rinnova, si mette ancora una volta a disposizione della collettività.

