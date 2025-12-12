TERMOLI. Piazza Bega, presso i portici, continua la maratona di solidarietà “Albero del Dono”, attiva dal 7 al 21 dicembre e promossa dal Comitato di Termoli della Croce Rossa Italiana insieme alla Lilt provinciale di Campobasso.

L’iniziativa è aperta a tutti: ognuno può portare indumenti o giocattoli e appenderli all’albero di Natale già allestito e addobbato con tanti doni dai volontari delle due associazioni, oppure prendere dall’albero ciò di cui ha bisogno.

Oggi sull’albero sono presenti capi di abbigliamento di lana, dolci e giocattoli. I volontari responsabili del progetto di solidarietà affermano che la partecipazione della popolazione è buona: molte signore anziane continuano a portare doni per l’albero.

Queste iniziative sono davvero lodevoli, soprattutto nei tempi che viviamo. La Cri ha una serie di progetti da realizzare nel periodo natalizio e, come ha affermato Donato Ciccone, presidente del Comitato Cri di Termoli: «Le numerose iniziative e i progetti attivati in questo periodo sono frutto di un duro lavoro messo in campo dai volontari per non lasciare indietro nessuno.

Ringrazio tutti i volontari impegnati nei numerosi servizi offerti dalla nostra associazione».

Anche la Lilt, attraverso la presidente provinciale di Campobasso Carmela Franchella, si dichiara soddisfatta di tale iniziativa e della collaborazione con la Croce Rossa di Termoli.

Ancora una volta il mondo del volontariato ci invita a riflettere sul ruolo importante e fondamentale che ricopre nella società. Lo facciamo con le autorevoli parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pronunciate il 6 dicembre scorso nel corso della cerimonia di chiusura di Palermo Capitale del Volontariato 2025: «Il volontariato è una palestra di democrazia. I volontari sono veri patrioti che animano periferie e territori in preda allo sconforto dell’abbandono. Il volontariato è il pronto soccorso delle grandi emergenze, che cura le ferite della nostra società».

I volontari, attraverso i loro progetti sul territorio della città, testimoniano i valori della solidarietà che li nutrono. Dedicano alle diverse attività il proprio tempo e spesso anche le proprie risorse, a favore della popolazione costretta a vivere condizioni di disagio.

Attraverso le pagine del nostro giornale, i volontari lanciano un appello a continuare ad addobbare l’albero, perché le persone in difficoltà a Termoli sono davvero numerose.

La voce unanime che si leva dal terzo settore, impegnato sul territorio, evidenzia quanto sia fondamentale la partecipazione di tutti. I volontari si rivolgono a ciascuno: basta anche poco, l’importante è proseguire nell’addobbo.

I volontari: «Invitiamo tutti a partecipare e a far sentire la vostra vicinanza, soprattutto in questo periodo particolare dell’anno, in cui le corse agli acquisti sono sempre più numerose e frenetiche. Trovate il tempo per continuare ad addobbare l’Albero del Dono, dedicato a chi non partecipa alle corse agli acquisti solo perché meno fortunato di noi. Vi aspettiamo in piazza. Grazie».

Giuseppe Alabastro