Controcampi torna a Termoli: una serata dedicata ai generi, alle identità e alle arti che cambiano

TERMOLI. Questa sera alle 18:30 il Café de Paris (via Abruzzi 2) accende un nuovo capitolo di Controcampi, la rassegna letteraria e artistica che porta in città gli sguardi laterali, le voci che disturbano l’ordine, le narrazioni che non chiedono permesso. Dopo il successo della scorsa estate, il progetto ideato e curato da Francesca Fiori e Chiara Camillo torna con un appuntamento interamente dedicato al tema del genere: un terreno di conflitto, trasformazione e possibilità.

Controcampi nasce come spazio culturale aperto, costruito con e per la comunità, un luogo in cui mettere in discussione linguaggi, identità e forme artistiche consolidate. La serata di oggi ruota attorno a due movimenti complementari – decostruzione e ricostruzione – interrogando ciò che accade quando l’identità smette di essere un recinto e quando l’arte abbandona i canoni per farsi attraversamento, ricerca, cambiamento.

Sul palco due ospiti che incarnano questa tensione creativa: Andrea D’Anna, poeta e performer, che presenterà Queerbeat, un nuovo esperimento di spoken music ed elettronica autoprodotta a tema queer; e Glowria Gaymore, drag performer, presenza scenica che sfida e reinventa i codici del genere attraverso corpo, voce e ironia.

La serata sarà accompagnata da un aperitivo di autofinanziamento, banchetti, letture di tarocchi e una raccolta fondi a sostegno di Lince, confermando la natura partecipata e solidale della rassegna.

Controcampi ribadisce così la sua vocazione: un progetto che esiste grazie alla comunità e per la comunità, un laboratorio di inclusione, sperimentazione e partecipazione attiva che continua a ridefinire il panorama culturale termolese