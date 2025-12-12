Cosimo Testa è il miglior allievo di cucina del Molise

TERMOLI. Una giornata di grande eccellenza e talento all’Istituto Alberghiero “Federico di Svevia” di Termoli. Si sono infatti svolte le selezioni regionali del concorso “Miglior Allievo”, che decreteranno lo studente molisano che parteciperà ai prossimi Campionati della Cucina Italiana a Rimini.

A giudicare le performance degli allievi un panel d’eccezione dell’Unione Cuochi Molise, tra cui il Presidente regionale Massimo Talia, il Presidente provinciale Matteo Miucci, il Responsabile nazionale Comparto Giovani Ermando Paglione, il Commissario di gara Gaetano Minervini e il Responsabile regionale Giovani Simone Petti, alla presenza del Team Manager Raffaele Garofalo e della neo campionessa Lady Chef Ernesta Vassolo.

Gli studenti in gara hanno dimostrato grande preparazione e creatività. Tra i partecipanti: Diego Gianserra, Cosimo Testa, Zara Francesco, Anastasia Di Pinto, Paolo Notaro, Daniele Rovaris, Davide Di Siro e Alessandro Ghilardi.

Il primo posto è stato conquistato da Cosimo Testa, della classe 4ª A Enogastronomia, che rappresenterà il Molise e l’Istituto come Miglior Allievo d’Italia 2026. In caso di impossibilità a partecipare, la seconda classificata, Anastasia Di Pinto, prenderà il suo posto nel Team Campobasso.

L’evento ha confermato l’alto livello formativo dell’istituto, da anni protagonista sia come concorrente sia come organizzatore di competizioni nazionali, tra cui il Campionato Nazionale e il Concorso Ragazzi Speciali.

L’Istituto “Federico di Svevia”, già premiato tra i dieci migliori Istituti Alberghieri d’Italia, continua a distinguersi grazie alla dedizione dei suoi studenti e al lavoro di una comunità educativa dinamica e appassionata. L’evento arriva in un momento speciale, quello della nomina della Cucina Italiana a patrimonio UNESCO, sottolineando l’importanza di formazione e tradizione.

La collaborazione con l’Unione Cuochi Molise si conferma strategica, con attività formative mirate e supporto costante alla crescita professionale dei giovani talenti.

Come recita il motto dell’istituto: “Costruiamo formazione per il futuro dei nostri ragazzi”.

AZ