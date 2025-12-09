Countdown e magia: il Natale prende vita a Guglionesi

GUGLIONESI. È stato un countdown collettivo quello che ha aspettato l’accensione dell’albero di Natale nella villa comunale Castellara, a Guglionesi. E per chi non è potuto esserci, la diretta Facebook ha permesso di vivere comunque il momento.

L’8 dicembre, la villa e il viale Margherita si sono riempiti di persone. I lampioni hanno illuminato appena le strade, mentre bambini e adulti hanno atteso l’inizio dello spettacolo con entusiasmo e curiosità.

Quando il countdown ha raggiunto lo zero, l’albero si è acceso in un istante e da “Lungomare”, sono arrivate le luci sugli alberi, che hanno mostrato le spirali dorate, trasformando il percorso in un corridoio luminoso verso la villa.

Dalla tensostruttura sono partite le prime note dell’orchestra dei Babbi Natale, mentre i musicisti hanno suonato brani festosi che hanno attirato subito famiglie e bambini. Subito dopo sono arrivati i personaggi in costume, che hanno girato tra la gente per foto, giochi e piccoli momenti di divertimento.

Tanti bambini presenti hanno sorriso, applaudito e corso tra le luci, creando un’atmosfera gioiosa e partecipata che ha coinvolto tutti i presenti. La scritta “Auguri” sopra il Belvedere si è accesa insieme alle altre luci, visibile anche da lontano e apprezzata da grandi e piccini.

Per l’occasione, il sindaco Antonacci ha presentato il calendario delle festività, illustrando gli eventi in programma e invitando la comunità a partecipare.

La serata è proseguita tra passeggiate lungo il viale illuminato, foto davanti alle installazioni e persone che hanno goduto del primo vero momento di Natale. L’accensione non è stata solo estetica: è stata un gesto di ripartenza, un modo per dire che il paese c’è e si ritrova.

Alberta Zulli