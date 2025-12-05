“Dai ghiacciai ai deserti”, Domenico Di Leonardo vince il concorso nazionale a Firenze

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il 3 dicembre la classe IIIB dell’Istituto Comprensivo John Dewey di San Martino in Pensilis ha preso parte alla cerimonia nazionale dedicata ai concorsi promossi dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori per l’anno scolastico 2024/2025. L’evento rientra nel progetto “Il Quotidiano in Classe”, sostenuto dai partner Enel, Crédit Agricole, corriere.it, ilsole24ore.com, quotidiano.net e dalla Regione Toscana. La premiazione si è svolta a Firenze, negli spazi della Gipsoteca del Liceo Artistico di Porta Romana, alla presenza di oltre 200 studenti provenienti da diverse scuole italiane.

Nel corso dell’anno scolastico 2024/2025, la classe – all’epoca IIB – ha lavorato durante le lezioni di Geografia, sotto la supervisione della professoressa Antonella Di Martino, al progetto “E-project: Ecological Literacy”. Il percorso si è articolato in cinque webinar molto coinvolgenti, ognuno dedicato a un tema legato all’ambiente, all’energia, all’alimentazione sostenibile e ai cambiamenti climatici. Le tematiche affrontate riguardavano: la casa intelligente, l’energia nella vita quotidiana, una dieta per la Terra, dai ghiacciai ai deserti e il viaggio consapevole. Grazie agli interventi degli esperti e al materiale didattico fornito, gli studenti hanno potuto approfondire questi argomenti attraverso attività individuali e di gruppo.

Gli alunni hanno partecipato attivamente a ogni incontro, producendo numerosi elaborati caratterizzati da spirito critico, capacità di analisi e creatività. Tra tutti i lavori presentati dalla classe, è stato selezionato quello intitolato “Dai ghiacciai ai deserti”, realizzato dall’alunno Domenico Di Leonardo, che è stato premiato durante la cerimonia dal Direttore Italia del Gruppo Enel, Nicola Lanzetta.

La giuria ha scelto questo elaborato per la sua originalità, per la solidità scientifica e per l’efficacia comunicativa con cui sono stati descritti gli effetti concreti e spesso drammatici del riscaldamento globale sulla geografia fisica e umana del nostro pianeta.

L’intera esperienza si è rivelata un’importante occasione di crescita e un vero laboratorio di cittadinanza attiva, con l’obiettivo di formare studenti consapevoli del loro ruolo nella tutela dell’ambiente e impegnati nella riduzione degli impatti del cambiamento climatico.

All’alunno Domenico Di Leonardo, alla classe e alla prof.ssa Antonella Di Martino vanno le congratulazioni della Dirigente Scolastica e di tutta la comunità educante dell’I.C. John Dewey di San Martino in Pensilis.

AZ