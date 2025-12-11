giovedì 11 Dicembre 2025
Dalla California al Gino Cannarsa: un “bandierone” giallorosso per il Termoli Calcio

  • Redazione
  • Calcio, Cultura e società

TERMOLI-USA. Domenica, in occasione della partita di Serie D tra Termoli e Ostiamare, sul pennone situato davanti agli spogliatoi del Gino Cannarsa sventolerà un grande vessillo giallorosso di 2,50 metri di larghezza per 1,50 di altezza.

Il bandierone è stato commissionato da un grande tifoso del Termoli Calcio che segue i colori giallorossi da oltreoceano: Gianni Ferrieri, residente negli Stati Uniti, nello Stato della California, zona di San Francisco. Un gesto d’amore profondo verso la squadra della sua amata – ma lontana – Termoli, che Gianni porta sempre nel cuore.

La società, i dirigenti e i calciatori desiderano ringraziare sinceramente Gianni per questo splendido dono, che da domenica sventolerà sul nostro campo. E il suo sventolio, idealmente, arriverà fino in California.

Che questo vessillo donato da Gianni possa portare finalmente un po’ di fortuna alla compagine termolese, che ne ha davvero bisogno.

Michele Trombetta