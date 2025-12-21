Dedizione verso gli altri, Maria Teresa corona il “sogno” di diventare operatrice socio-sanitaria

TERMOLI. Dopo un anno di studio intenso, sacrifici quotidiani e una determinazione che non ha mai ceduto, Maria Teresa Iacomino ha conseguito il titolo di operatore socio-sanitario, superando gli esami finali svolti presso la Terminus di Termoli il 18 e 19 dicembre.

Un risultato che non è solo personale, ma che racconta la forza di chi sceglie una professione fondata sulla cura, sulla presenza e sulla responsabilità verso gli altri. Un percorso impegnativo, affrontato «per giusta causa», come ricorda chi le è stato accanto in ogni fase di questo cammino.

A celebrare questo traguardo arriva anche la voce di suo marito, Damiano, che ha voluto rendere pubblico un messaggio che è insieme riconoscimento, orgoglio e promessa:

«Il tuo impegno e la dedizione dimostrata per raggiungere il tuo obiettivo è da ammirare. Auguri Amore Mio, ora conferma la tua competenza. Tuo marito Damiano. Oss tutta la vita».

Parole che restituiscono il senso più autentico di questo risultato: non solo un attestato, ma la conferma di una vocazione. Una scelta che rafforza la comunità e che merita di essere raccontata, perché ogni nuovo Oss è un presidio di umanità in più nei luoghi dove la fragilità chiede ascolto e professionalità.

A Maria Teresa, da parte di chi la conosce e da chi oggi applaude il suo percorso, arriva un grazie sincero: per la tenacia, per l’esempio, per la volontà di mettersi al servizio.

Un traguardo che diventa punto di partenza.

