sabato 20 Dicembre 2025
Cerca

Dieci anni di cultura con la Casa del Libro

  • Redazione
  • Cultura e società, Foto

TERMOLI. Presso l’accogliente sala dell’Hotel Meridiano di Termoli, l’associazione Casa del Libro ha celebrato il decennale della sua attività, dieci anni di iniziative ed eventi culturali dedicati al mondo dei libri e alla promozione della lettura, strumento fondamentale di crescita culturale per la città.

Nata nel 2015 da un’idea della fondatrice e presidente Daniela Battista, condivisa con un gruppo di amici appassionati lettori, l’associazione è diventata negli anni un punto di riferimento culturale e di aggregazione sociale, oltre a rappresentare un supporto prezioso per l’amministrazione nel riconoscimento di “Termoli Città che legge”, ottenuto anche grazie alla rassegna “Scrittori al Parco”, giunta ormai alla quinta edizione.

Il decennale è stato celebrato dai numerosi soci intervenuti con una cena-evento, preceduta da una relazione della presidente e dalla visione di un filmato dedicato ai momenti più significativi della vita dell’associazione.

Tra gli ospiti, i soci onorari architetto Franco Valente, professor Antonio Mucciaccio e il vice sindaco Michele Barile, a cui è stata consegnata la tessera di socio onorario scherzosamente realizzata in “formato gigante”. Non sono mancati gli auguri inviati in video dai soci onorari attori Andrea Ortis e Edoardo Siravo, che hanno contribuito a rendere ancora più speciale la serata.

Una celebrazione all’insegna dell’amicizia e della condivisione, conclusasi con la consegna alla presidente di una targa di ringraziamento da parte dei soci e un brindisi di auguri alla Casa del Libro, per tanti altri anni di crescita e successi.