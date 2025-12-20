“È Natale”: il nuovo brano di Max Marsilio

TERMOLI. Max Marsilio porta la magia del Natale direttamente nelle case dei lettori di TermoliOnline con il suo nuovo inedito “È Natale”. Il singolo nasce con l’intento di augurare a tutti un sereno Natale, ma non un semplice augurio: un invito a condividere affetto e calore, soprattutto con chi durante le festività si sente più solo.

Artista pop italiano, Max Marsilio ha costruito la sua carriera su melodie immediate e testi emozionali. Con “È Natale” conferma la sua capacità di trasformare le emozioni in musica, proponendo un brano dal mood positivo e coinvolgente che celebra famiglia, affetti e magia delle feste. È una canzone pensata per accompagnare il periodo natalizio con leggerezza, ma anche con quella dolcezza che fa sentire ognuno un po’ più vicino agli altri.

Il singolo è disponibile su Spotify e rappresenta il regalo musicale perfetto per chi vuole immergersi nell’atmosfera del Natale, lasciandosi avvolgere da un messaggio di amore e condivisione.