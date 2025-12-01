EnoCliternia 2025: un palcoscenico di cultura, vino e partecipazione

NUOVA CLITERNIA. È stata una vera celebrazione del territorio la due giorni di EnoCliternia 2025, l’iniziativa che sabato 22 e domenica 23 novembre ha portato nel cuore di Nuova Cliternia un mix di approfondimenti, musica, sapori e momenti comunitari. Una manifestazione che, per due giorni, ha riunito agricoltori, famiglie, giovani, istituzioni e appassionati del vino in un clima caloroso e partecipato.

Una partenza dedicata al confronto

Il programma si è aperto con un convegno molto seguito, ospitato nell’Auditorium della Comunità, dove esperti internazionali del settore come Emanuele Rossini, Francesco Sorelli e il giornalista Fabio Zavattaro hanno discusso di cooperazione, comunicazione, identità territoriale e prospettive future per il vitivinicolo molisano.

Ne è emerso un dialogo ricco e concreto, utile a fotografare le sfide e le opportunità di un comparto che nel Molise ha radici profonde.

Istituzioni presenti e partecipi

A testimoniare l’importanza del settore per l’economia regionale, sono intervenuti numerosi rappresentanti istituzionali: il senatore Costanzo Della Porta, il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, il presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante, l’assessore ai Lavori Pubblici Michele Marone e Vittorino Facciolla, vicepresidente del Consiglio regionale.

Inoltre, i delegati del sindaco Vincenzo Norante, insieme ai rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale, hanno sottolineato la vicinanza delle istituzioni alla comunità locale.

La festa sotto la tensostruttura: vino, sapori e tradizioni

La parte più conviviale dell’evento si è svolta sabato sera nella tendostruttura allestita in Piazza Madonna Grande, dove la manifestazione è entrata nel vivo con il suggestivo riempimento della Botte Solidale, simbolo di condivisione e sostegno comunitario.

Le degustazioni hanno messo in luce i vini delle cantine tra cui Cantina Cliternia, Borgo di Colloredo, Di Majo Norante, Casale Madonna Grande, Di Vito Farm e Tenute Martarosa, accompagnati dalle specialità gastronomiche locali. A creare atmosfera, il raffinato concerto jazz che ha incantato il pubblico.

Il vigneto comunitario: un nuovo capitolo

La mattinata di domenica è stata dedicata alla piantumazione e alla benedizione del primo vigneto comunitario d’Italia, un progetto che guarda al futuro unendo cittadini e territorio. Questa cerimonia è diventata un momento di forte partecipazione emotiva.

Subito dopo, spazio ai bambini della scuola dell’infanzia “BMV Assunta in Cielo” di Nuova Cliternia, coinvolti nell’iniziativa didattica “Dall’uva al vino”, premiati per il lavoro svolto nelle settimane precedenti.

Volontari, associazioni e comunità: gli ingredienti del successo

Dietro la fantastica riuscita dell’evento c’è stato l’impegno discreto ma determinante dei volontari, delle associazioni locali e di don Antonio Mastantuono, che con il suo ruolo sociale e spirituale è stato un punto di riferimento costante.

Un aspetto molto apprezzato di questa edizione è stato il coinvolgimento intergenerazionale: dai ragazzi più giovani, protagonisti delle attività educative, fino agli anziani, custodi delle tradizioni agricole.

Un appuntamento destinato a crescere

L’edizione 2025 di EnoCliternia lascia un bilancio più che positivo: grande partecipazione, contenuti di qualità e un’atmosfera che ha saputo unire identità, cultura e convivialità.

Un segnale forte per un territorio che continua a credere nel valore della cooperazione e nella promozione delle proprie eccellenze.