Giochi, doni e sorrisi: la magia di Natale Bimbi allo stabilimento Stellantis

TERMOLI. Dopo diversi anni di pausa, allo stabilimento Stellantis di Termoli è tornato Natale Bimbi, l’evento dedicato ai figli dei dipendenti e alle loro famiglie, che ha trasformato l’azienda in un vero villaggio di festa. L’iniziativa, tradizionalmente molto attesa, ha unito divertimento, socialità e momenti di magia natalizia, offrendo ai bambini un’occasione unica di gioco e allegria.

Sabato 13 dicembre, i cancelli dello stabilimento si sono aperti dalle 10 alle 18, dando il via a una giornata ricca di intrattenimento. I più piccoli hanno partecipato a giochi, laboratori creativi e attività ricreative, gustando zucchero filato, pop corn e dolci, mentre Elfi e Babbo Natale hanno animato la festa. Immancabile, come da tradizione, è stata la consegna del dono di Natale, che ha suscitato sorrisi e entusiasmo tra tutti i bambini presenti.

L’evento si è svolto in un’area dello stabilimento attualmente in ristrutturazione, destinata alla produzione del nuovo cambio elettrificato, simbolo del percorso di innovazione dell’azienda. Durante la giornata, i partecipanti hanno potuto ammirare alcune vetture iconiche, tra cui la nuova 500 e la nuova Alfa Junior, offrendo un momento di curiosità e scoperta anche agli adulti.

Oltre all’aspetto ludico, Natale Bimbi ha rappresentato un’occasione di incontro e convivialità tra colleghi, famiglie e dirigenti, rafforzando il senso di comunità all’interno dello stabilimento. Il ritorno di questa tradizione ha evocato ricordi indelebili e trasmesso un messaggio di speranza e serenità in vista delle festività, confermando l’attenzione di Stellantis verso le proprie famiglie e la comunità aziendale.

Una giornata che ha coniugato gioco, magia e socialità, confermando che Natale Bimbi è molto più di un evento: è stato un momento di emozioni condivise, sorrisi e ricordi indimenticabili per grandi e piccini.

AZ