TERMOLI. Giornata Internazionale del Volontariato: la forza silenziosa che tiene insieme la comunità.

Ogni 5 dicembre il mondo si ferma per riconoscere ciò che spesso passa inosservato: la forza discreta e tenace di chi sceglie di donare tempo, competenze e umanità per sostenere chi vive fragilità, solitudini, disuguaglianze. Il volontariato non è un gesto accessorio, né un atto marginale: è una energia viva, capace di trasformare le comunità dal basso, di renderle più inclusive, più giuste, più capaci di prendersi cura.

È una risposta concreta ai bisogni delle persone e, allo stesso tempo, una spinta verso il cambiamento, perfettamente in linea con lo spirito dell’Agenda 2030, che richiama alla pace, alla riduzione delle disuguaglianze, alla solidarietà tra i popoli.

La Casa dei Diritti riconosce nel volontariato uno dei pilastri del welfare di comunità: una presenza costante, affidabile, quotidiana. I volontari sono punti di riferimento nei percorsi di sostegno a chi vive disagio o esclusione; sono cittadini attivi che difendono i diritti, costruiscono coesione sociale, aprono varchi di possibilità dove sembrava esserci solo chiusura. In ogni progetto, in ogni iniziativa, in ogni gesto di tutela e accompagnamento, il volontariato è la trama invisibile che tiene insieme la rete dell’accoglienza e della cura.

È grazie a queste persone — spesso lontane dai riflettori, sempre vicine ai bisogni reali — che la comunità diventa più forte, più solidale, più capace di non lasciare indietro nessuno. Oggi, in questa giornata speciale, il nostro grazie non è una formalità: è un riconoscimento profondo verso chi sceglie di esserci, di mettersi in gioco, di trasformare i diritti in esperienze vive e accessibili.

Il volontariato è molto più di un aiuto: è un motore di umanità, un modo concreto di costruire futuro, dignità e giustizia sociale. È la prova che la cura, quando diventa azione collettiva, può davvero cambiare la vita delle persone e il destino di una comunità.

EB