I “Compagni di viaggio” di Angelo Malinconico

TERMOLI. Un pubblico numeroso e attento ha accompagnato la presentazione di Compagni di viaggio.

Storie di schizofrenici e di uno psichiatra analista, il libro del dottor Angelo Malinconico, un’opera che affronta il tema della schizofrenia attraverso il racconto diretto di esperienze cliniche e umane.

L’incontro, molto partecipato, si è trasformato in un momento di ascolto e riflessione, durante il quale l’autore ha guidato i presenti dentro storie di fragilità, cura e relazione, offrendo uno sguardo lontano dai pregiudizi e vicino alle persone.

Un dialogo intenso, seguito con grande attenzione, che ha confermato l’interesse del pubblico per un tema complesso ma quanto mai attuale, affrontato con competenza professionale e profonda sensibilità umana.

Nel corso della presentazione, il dottor Malinconico ha spiegato come il libro nasca da anni di lavoro sul campo e dall’esigenza di raccontare la schizofrenia non solo come diagnosi, ma come esperienza di vita. Le storie raccolte nel volume restituiscono la complessità del rapporto terapeutico, nel quale medico e paziente diventano, appunto, “compagni di viaggio” lungo un percorso fatto di ascolto, fiducia e cura.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema dello stigma che ancora circonda la malattia mentale. Attraverso la narrazione di casi clinici e momenti di relazione autentica, l’autore invita il lettore a superare paure e stereotipi, restituendo dignità e voce alle persone affette da schizofrenia.

Un messaggio che ha trovato riscontro nell’interesse del pubblico, coinvolto in un confronto aperto e partecipato, culminato in un vivace dibattito finale.

La presentazione si è così confermata non solo come un appuntamento culturale, ma come un’occasione di consapevolezza e confronto su un tema spesso difficile da affrontare. Compagni di viaggio si propone come uno strumento di conoscenza e di umanizzazione della malattia mentale, capace di parlare tanto agli addetti ai lavori quanto ai lettori comuni, lasciando un segno profondo nel dialogo tra medicina, società e umanità.

Michele Trombetta